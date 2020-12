Torino-Bologna 1-1, a Verdi risponde Soriano (Di domenica 20 dicembre 2020) Torino e Bologna non si fanno male. Nella 13.ma giornata di Serie A tra la squadra di Giampaolo e quella di Mihajlovic finisce 1-1. Pareggio poco utile a entrambi, ma che muove la classifica. All'Olimpico Grande Torino tanta paura e poca qualità. Nel primo tempo i rossoblù centrano una traversa con Svanberg, poi nella ripresa Verdi (69') sblocca la gara su punizione con la complicità di Da Costa e Soriano pareggia i conti (78'). Giampaolo schiera Izzo dal 1' e lascia Vojvoda in panchina. In attacco c’è Bonazzoli con Belotti. Mihajlovic conferma la fiducia a Vignato. Torino col 4-3-1-2: V. Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. Bologna in campo col 4-2-3-1: Da Costa; De Silvestri, Danilo Lar., Medel, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 dicembre 2020)non si fanno male. Nella 13.ma giornata di Serie A tra la squadra di Giampaolo e quella di Mihajlovic finisce 1-1. Pareggio poco utile a entrambi, ma che muove la classifica. All'Olimpico Grandetanta paura e poca qualità. Nel primo tempo i rossoblù centrano una traversa con Svanberg, poi nella ripresa(69') sblocca la gara su punizione con la complicità di Da Costa epareggia i conti (78'). Giampaolo schiera Izzo dal 1' e lascia Vojvoda in panchina. In attacco c’è Bonazzoli con Belotti. Mihajlovic conferma la fiducia a Vignato.col 4-3-1-2: V. Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.in campo col 4-2-3-1: Da Costa; De Silvestri, Danilo Lar., Medel, ...

