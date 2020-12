Torino, Belotti ha Bologna nel destino: tante prime volte coi felsinei (Di domenica 20 dicembre 2020) Andrea Belotti compie oggi 27 anni e sicuramente vuole regalarsi la vittoria con gol contro il Bologna: i rossoblu gli portano fortuna Andrea Belotti vuole farsi un grande regalo di compleanno: il centravanti del Torino compie oggi 27 anni e punta alla vittoria contro il Bologna, squadra che gli ha sempre portato fortuna. Tuttosport, infatti, ricorda il suo primo gol in maglia Toro proprio contro i felsinei e la prima tripletta con i granata. Belotti avrà poi di fronte un suo grande maestro, Sinisa Mihajlovic, sotto il quale è letteralmente esploso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Andreacompie oggi 27 anni e sicuramente vuole regalarsi la vittoria con gol contro il: i rossoblu gli portano fortuna Andreavuole farsi un grande regalo di compleanno: il centravanti delcompie oggi 27 anni e punta alla vittoria contro il, squadra che gli ha sempre portato fortuna. Tuttosport, infatti, ricorda il suo primo gol in maglia Toro proprio contro ie la prima tripletta con i granata.avrà poi di fronte un suo grande maestro, Sinisa Mihajlovic, sotto il quale è letteralmente esploso. Leggi su Calcionews24.com

