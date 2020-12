Tiziano Ferro | Mi facevo schifo | bevevo così tanto da sfiorare la cirrosi epatica

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Mi”,ha esordito raccontando della sua omosessualità. Ospite nel programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, il cantante si è messo a nudo, parlando di un momento molto duro della sua vita, la dipendenza dall’alcol. “Ho iniziato a bere - spiega- con il primo tour. Pensavo fosse normale per me che ero un timido e complessato. L’alcol è socialmente accettato, per questo è una dipendenza che si mimetizza. Credevo di controllarlo. Fu il mio ex compagno che si accorse della mia dipendenza e dopo tre anni di convivenza mi disse ‘Me ne vado perché hai un problema’. Lì mi sono reso conto che non riuscivo a smettere. Ero terrorizzato, a 34 anni avevo il fegato al limite della...