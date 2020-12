The Wilds 2 si farà, Amazon rinnova la sua prima, sorprendente serie young adult (Di domenica 20 dicembre 2020) Quel che ci si aspettava è ormai ufficiale: The Wilds 2 si farà. Ad Amazon basta una settimana per confermare il rinnovo della sua prima serie young adult, sorpresa dello streaming di fine anno accolta con grande favore da critica e pubblico. La storia è quella di otto ragazze, sopravvissute a un disastro aereo e costrette a lottare per la sopravvivenza in un’isola deserta e ostile. Appare chiaro molto presto, però, che l’incidente non è casuale e che l’esperienza da incubo vissuta dalle adolescenti si inserisce in un più ampio, inquietante contesto. Il sì a The Wilds 2 permetterà dunque a Sarah Streicher e Amy B. Harris, rispettivamente creatrice e showrunner della serie, di continuare a indagare il passato e il presente delle ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Quel che ci si aspettava è ormai ufficiale: The2 si. Adbasta una settimana per confermare il rinnovo della sua, sorpresa dello streaming di fine anno accolta con grande favore da critica e pubblico. La storia è quella di otto ragazze, sopravvissute a un disastro aereo e costrette a lottare per la sopravvivenza in un’isola deserta e ostile. Appare chiaro molto presto, però, che l’incidente non è casuale e che l’esperienza da incubo vissuta dalle adolescenti si inserisce in un più ampio, inquietante contesto. Il sì a The2 permetterà dunque a Sarah Streicher e Amy B. Harris, rispettivamente creatrice e showrunner della, di continuare a indagare il passato e il presente delle ...

Infiamma il dibattito sul vero significato delle terribili esperienze vissute dalle protagoniste di The Wilds nel primo, inconsueto teen drama del servizio streaming.

