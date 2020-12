The Voice Senior, Giulio Todrani (il papà di Giorgia) contro Loredana Bertè: “Sai i problemi che ha avuto la mia famiglia” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Cara Loredana tu sai benissimo tutti i problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid, e anche per consigli sul pezzo”. Parole di Giulio Todrani, il papà dell’amatissima Giorgia. Giulio ha partecipato a TheVoiceSenior: che sia molto dotato e talentuoso è fuori discussione e infatti è arrivato alla semifinale, con Loredana Bertè come coach, alla quale ha scritto ancora: “La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Caratu sai benissimo tutti iche hoio e la miacon il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid, e anche per consigli sul pezzo”. Parole di, ildell’amatissimaha partecipato a The: che sia molto dotato e talentuoso è fuori discussione e infatti è arrivato alla semifinale, concome coach, alla quale ha scritto ancora: “La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva...

