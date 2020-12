The Voice Senior, finale: Marco Guerzoni canta L’ombelico del mondo (foto e video) (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella finale della prima edizione di The Voice Senior, spin-off del celebre talent show in onda su Raiuno il 20 dicembre 2020 con la conduzione di Antonella Clerici, abbiamo visto anche Marco Guerzoni, uno dei due componenti del team Gigi D’Alessio arrivato all’ultima puntata. Marco, 60enne di origine martinicana e residente a Luino, ha avuto cinque figli da tre donne diverse, ma si definisce spirito libero. In finale ha cantato “L’ombelico del mondo” di Jovanotti. La sua esibizione è stata giudicata anche dagli altri giudici, ovvero Loredana Bertè, Clementino ed Albano e Jasmine Carrisi. video Marco Guerzoni alla finale di The Voice ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 20 dicembre 2020) Nelladella prima edizione di The, spin-off del celebre talent show in onda su Raiuno il 20 dicembre 2020 con la conduzione di Antonella Clerici, abbiamo visto anche, uno dei due componenti del team Gigi D’Alessio arrivato all’ultima puntata., 60enne di origine martinicana e residente a Luino, ha avuto cinque figli da tre donne diverse, ma si definisce spirito libero. Inhato “del” di Jovanotti. La sua esibizione è stata giudicata anche dagli altri giudici, ovvero Loredana Bertè, Clementino ed Albano e Jasmine Carrisi.alladi The...

