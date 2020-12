The Voice Senior: duro attacco a Loredana Bertè dal papà di Giorgia (Di domenica 20 dicembre 2020) The Voice Senior è arrivato ai titoli di cosa. Stasera, domenica 20 Dicembre, andrà in onda su Rai Uno a partire dalle 21:30 la finale condotta da Antonella Clerici. Solo venerdì 18 Dicembre era andata in onda la semifinale, e stasera in diretta Antonella Clerici con i giudici: Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Al Bano e Jasmine Carrisi presenteranno live la finale. Nelle scorse ore è nata una grandissima polemica. Il padre di Giorgia, Giulio Todrani, si è scagliato contro Loredana Bertè, la ha accusata di essere poco umana. La sua esibizione si è tenuta in collegamento da casa perché positivo al Civid. Si è esibito sulle note di It’s Not Unusual di Tom Jones. La performance, però, non è bastata a portarlo in finale proprio a causa di una scelta della ... Leggi su giornal (Di domenica 20 dicembre 2020) Theè arrivato ai titoli di cosa. Stasera, domenica 20 Dicembre, andrà in onda su Rai Uno a partire dalle 21:30 la finale condotta da Antonella Clerici. Solo venerdì 18 Dicembre era andata in onda la semifinale, e stasera in diretta Antonella Clerici con i giudici: Clementino, Gigi D’Alessio,e Al Bano e Jasmine Carrisi presenteranno live la finale. Nelle scorse ore è nata una grandissima polemica. Il padre di, Giulio Todrani, si è scagliato contro, la ha accusata di essere poco umana. La sua esibizione si è tenuta in collegamento da casa perché positivo al Civid. Si è esibito sulle note di It’s Not Unusual di Tom Jones. La performance, però, non è bastata a portarlo in finale proprio a causa di una scelta della ...

