The Ripper, il fratello del serial killer e i familiari delle vittime sulla serie Netflix: "Irresponsabili" (Di domenica 20 dicembre 2020) The Ripper - Lo Squartatore è la nuova serie Netflix che racconta la controversa figura del serial killer Peter Sutcliffe e che è stata bocciata dal fratello dell'omicida e dai parenti delle vittime. The Ripper è la nuova serie resa disponibile su Netflix a partire dallo scorso 16 dicembre. Lo show racconta gli omicidi di Peter Sutcliffe, serial killer britannico che nel 1981 fu accusato di aver ucciso tredici donne e di aver cercato di ucciderne altre sette nello Yorkshire. Ad aver dato un parere decisamente negativo sulla serie documentaristica sono stati Mick Sutcliffe, fratello del pluriomicida, e i ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020) The- Lo Squartatore è la nuovache racconta la controversa figura delPeter Sutcliffe e che è stata bocciata daldell'omicida e dai parenti. Theè la nuovaresa disponibile sua partire dallo scorso 16 dicembre. Lo show racconta gli omicidi di Peter Sutcliffe,britannico che nel 1981 fu accusato di aver ucciso tredici donne e di aver cercato di ucciderne altre sette nello Yorkshire. Ad aver dato un parere decisamente negativodocumentaristica sono stati Mick Sutcliffe,del pluriomicida, e i ...

The Ripper - Lo Squartatore è la nuova serie Netflix che racconta la controversa figura del serial killer Peter Sutcliffe e che è stata bocciata dal fratello dell'omicida e dai parenti delle vittime.