Tenta di uccidere la sorella disabile a martellate, arrestato (Di domenica 20 dicembre 2020) I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato un 52enne di Biancavilla per il reato di Tentato omicidio, aggravato dal fatto di averlo commesso nei confronti di persona affetta da ritardo mentale. Come ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 20 dicembre 2020) I carabinieri di Biancavilla hannoun 52enne di Biancavilla per il reato dito omicidio, aggravato dal fatto di averlo commesso nei confronti di persona affetta da ritardo mentale. Come ...

LegaSalvini : TENTA DI UCCIDERE UN UOMO IN STAZIONE COL MACHETE, ARRESTATO UN CLANDESTINO - Noiconsalvini : TENTA DI UCCIDERE UN UOMO IN STAZIONE COL MACHETE, ARRESTATO UN CLANDESTINO - giovanni_7 : RT @LegaSalvini: TENTA DI UCCIDERE UN UOMO IN STAZIONE COL MACHETE, ARRESTATO UN CLANDESTINO - luigi_ippone : RT @Noiconsalvini: TENTA DI UCCIDERE UN UOMO IN STAZIONE COL MACHETE, ARRESTATO UN CLANDESTINO - MarioSi36875732 : RT @LegaSalvini: TENTA DI UCCIDERE UN UOMO IN STAZIONE COL MACHETE, ARRESTATO UN CLANDESTINO -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta uccidere Livorno, tenta di uccidere un cane dandogli fuoco La Repubblica Firenze.it Villaricca, bloccato mentre tenta il furto in un appartamento: in fuga i complici

I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno sventato un tentativo di furto in un appartamento a Villaricca e arrestato un 31enne. I militari sono... Castellammare di Stabia. Una protesta d ...

Tenta di uccidere il rivale in amore e poi scappa

Ha tentato di uccidere il rivale in amore con un coltello, poi è scappato ma è stato arrestato dalla polizia. A distanza di dieci giorni dal... “Il messaggio che diamo oggi come istituzione è molto ...

I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno sventato un tentativo di furto in un appartamento a Villaricca e arrestato un 31enne. I militari sono... Castellammare di Stabia. Una protesta d ...Ha tentato di uccidere il rivale in amore con un coltello, poi è scappato ma è stato arrestato dalla polizia. A distanza di dieci giorni dal... “Il messaggio che diamo oggi come istituzione è molto ...