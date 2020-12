Tensione durante Los Angeles FC-América: allenatore schiaffeggiato [VIDEO] (Di domenica 20 dicembre 2020) Si è verificato un gravissimo episodio nel mondo del calcio. Scene bruttissime in occasione del match tra Los Angeles FC e América, valido per la semifinale della Champions League CONCACAF. Nella ripresa si è scatenata una furiosa rissa tra Miguel Herrera, allenatore dei messicani, e l’assistente tecnico della squadra di MLS. Il tecnico ha prima tirato i capelli al suo avversario, ma successivamente ha dovuto fare i conti con uno schiaffo in pieno volto. L’arbitro ha decisione per l’espulsione di entrambi. Per la cronaca la partita si è conclusa con la vittoria dei Los Angeles FC, 3-1 il risultato finale, decisiva la doppietta di Carlos Vela. In basso il VIDEO della rissa. Los Angeles FC-América, il VIDEO della rissa Con ustedes, don Miguel Herrera ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 dicembre 2020) Si è verificato un gravissimo episodio nel mondo del calcio. Scene bruttissime in occasione del match tra LosFC e, valido per la semifinale della Champions League CONCACAF. Nella ripresa si è scatenata una furiosa rissa tra Miguel Herrera,dei messicani, e l’assistente tecnico della squadra di MLS. Il tecnico ha prima tirato i capelli al suo avversario, ma successivamente ha dovuto fare i conti con uno schiaffo in pieno volto. L’arbitro ha decisione per l’espulsione di entrambi. Per la cronaca la partita si è conclusa con la vittoria dei LosFC, 3-1 il risultato finale, decisiva la doppietta di Carlos Vela. In basso ildella rissa. LosFC-, ildella rissa Con ustedes, don Miguel Herrera ...

