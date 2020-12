Tennis: Novak Djokovic giocherà l’ATP Cup 2021. La Serbia aveva vinto nel 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Esordio stagionale con l’ATP Cup 2021 per Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo, ha deciso di ripartire dalla versione ridotta, rispetto allo scorso gennaio, della manifestazione voluta dall’organo del Tennis professionistico maschile, vinta dalla Serbia nel 2020. A riportarlo è il giornalista polacco Michal Samulski. Djokovic sarà dunque a Melbourne, per questa volta sede unica della competizione, dall’1 al 5 febbraio, dopo aver sostenuto, come tutti gli altri, la quarantena obbligatoria di due settimane prevista per chi deve arrivare in proiezione tornei di preparazione agli Australian Open e poi Slam di Melbourne stesso. Il serbo potrebbe trovare sulla sua strada Roger Federer: lo svizzero ha infatti dichiarato che, se dovesse effettivamente ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Esordio stagionale conCupper. Il serbo, numero 1 del mondo, ha deciso di ripartire dalla versione ridotta, rispetto allo scorso gennaio, della manifestazione voluta dall’organo delprofessionistico maschile, vinta dallanel. A riportarlo è il giornalista polacco Michal Samulski.sarà dunque a Melbourne, per questa volta sede unica della competizione, dall’1 al 5 febbraio, dopo aver sostenuto, come tutti gli altri, la quarantena obbligatoria di due settimane prevista per chi deve arrivare in proiezione tornei di preparazione agli Australian Open e poi Slam di Melbourne stesso. Il serbo potrebbe trovare sulla sua strada Roger Federer: lo svizzero ha infatti dichiarato che, se dovesse effettivamente ...

OA_Sport : Novak Djokovic sarà parte dell'ATP Cup 2021. E potrebbe non essere il solo big... - sigma_tao : la divina commedia insegna uuna donazione alle ricerche della dottoerssa antonella viola da l'invetore del TENNIS a… - TennisWorldit : Il 2021 di Novak Djokovic: il serbo scaccia le polemiche e vuole nuovi record - AaronHLandau : RT @vitasportivait: #TheBestof2020VS | ?? Tennis ?? 6 Settembre Clamoroso episodio a Flushing Meadows durante gli US Open. ???? Novak Djokov… - vitasportivait : #TheBestof2020VS | ?? Tennis ?? 6 Settembre Clamoroso episodio a Flushing Meadows durante gli US Open. ???? Novak Dj… -