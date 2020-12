Tenerife CD-Girona lunedì | ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 20 dicembre 2020) Gli ospiti, che puntano chiaramente ai playoff, hanno avuto un mese di novembre difficile ma in dicembre hanno ripreso a marciare: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Situazione opposta per ilche invece nello stesso periodo non è mai vinto e si trova in piena zona retrocessione. La squadra di Luis InfoBetting: Scommesse Sportive e