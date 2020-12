Stretta di Natale: la Prefettura di Salerno intensifica i controlli anticovid (Di domenica 20 dicembre 2020) Il decreto legge "Natale" (n.172/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre, prevede in sintesi, per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di una zona "rossa" nei giorni ... Leggi su positanonews (Di domenica 20 dicembre 2020) Il decreto legge "" (n.172/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre, prevede in sintesi, per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di una zona "rossa" nei giorni ...

Agenzia_Ansa : Il governo vara la nuova stretta di #Natale, Italia rossa dal 24 dicembre alla #Befana, arancione negli altri giorn… - Agenzia_Ansa : #Natale, via libera dal Cdm alla nuova stretta anti #Covid #ANSA - Adnkronos : #DecretoNatale 2020, Galli: 'Stretta in ritardo, ma necessaria' - mixc7 : RT @petergomezblog: Covid, “nuova variante del virus circola più velocemente”. Cambio di rotta in Uk: stretta a Londra e in Inghilterra per… - siceid : RT @emmevilla: ?? #covid_19: Regno Unito costretto a irrigidire le misure di Natale. Johnson può cercare tutte le scuse che vuole, ma la st… -