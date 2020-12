Stephen King: diavoli, anime e altre oscurità (Di domenica 20 dicembre 2020) Ogni suo libro ci attrae come una calamita. Perché il re del brivido ci costringe ad affrontare, e accettare, la nostra parte «in ombra». Per comprendere fino in fondo il mistero di Stephen King - la strana magia che ancora ci avvince e ci spinge a leggerlo dopo tanti anni e altrettanti ponderosissimi tomi - può rivelarsi molto utile una scena di una delle sue opere più riuscite, La tempesta del secolo, miniserie televisiva sceneggiata dal re dell'horror che poi ne ha cavato pure un romanzo. Gli abitanti di una piccola città del Maine, Little Tall, sono perseguitati da una presenza demoniaca: un uomo di nome Linoge, dotato di poteri degni del più perfido dei maghi neri. Costui propone un patto ai poveretti vessati: li lascerà in pace solo se gli daranno ciò che vuole, cioè un bambino piccolo che possa portare via con sé, per crescerlo ... Leggi su panorama (Di domenica 20 dicembre 2020) Ogni suo libro ci attrae come una calamita. Perché il re del brivido ci costringe ad affrontare, e accettare, la nostra parte «in ombra». Per comprendere fino in fondo il mistero di- la strana magia che ancora ci avvince e ci spinge a leggerlo dopo tanti anni ettanti ponderosissimi tomi - può rivelarsi molto utile una scena di una delle sue opere più riuscite, La tempesta del secolo, miniserie televisiva sceneggiata dal re dell'horror che poi ne ha cavato pure un romanzo. Gli abitanti di una piccola città del Maine, Little Tall, sono perseguitati da una presenza demoniaca: un uomo di nome Linoge, dotato di poteri degni del più perfido dei maghi neri. Costui propone un patto ai poveretti vessati: li lascerà in pace solo se gli daranno ciò che vuole, cioè un bambino piccolo che possa portare via con sé, per crescerlo ...

Pino__Merola : Stephen King: diavoli, anime e altre oscurità - panorama_it : Ogni suo libro ci attrae come una calamita. Perché il re del brivido ci costringe ad affrontare, e accettare, la no… - infoitcultura : The Stand: ecco 14 nuove immagini della serie tratta dal romanzo di Stephen King - infoitcultura : [Anteprima] The Stand – Ritorno all’incubo pandemia secondo Stephen King - infoitcultura : The Stand | l'anteprima della serie post apocalittica tratta dal capolavoro di Stephen King -