Stella di Natale, il 21 dicembre la congiunzione di Giove e Saturno fa brillare “la luce che guidò i Magi” (Di domenica 20 dicembre 2020) Quest’anno il 21 dicembre non sarà soltanto il solstizio d’inverno, il giorno più breve dell’anno, ma saluterà anche un fenomeno astronomico che non si osservava da circa 400 anni: la grande congiunzione tra Giove e Saturno. La loro apparente vicinanza darà l’impressione di un unico grande astro, ecco perché il fenomeno è stato ribattezzato “Stella di Natale”. La congiunzione dei due pianeti è stata probabilmente la Stella di Natale che secondo il racconto dei Vangeli ha guidato i Magi. L’osservazione del fenomeno sarà trasmessa online dal Virtual Telescope a partire dalle 16:30. Un ravvicinamento di tale portata tra i due pianeti è stato osservato l’ultima volta nel 1623, e per poter vedere un evento simile bisognerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Quest’anno il 21non sarà soltanto il solstizio d’inverno, il giorno più breve dell’anno, ma saluterà anche un fenomeno astronomico che non si osservava da circa 400 anni: la grandetra. La loro apparente vicinanza darà l’impressione di un unico grande astro, ecco perché il fenomeno è stato ribattezzato “di”. Ladei due pianeti è stata probabilmente ladiche secondo il racconto dei Vangeli ha guidato i. L’osservazione del fenomeno sarà trasmessa online dal Virtual Telescope a partire dalle 16:30. Un ravvicinamento di tale portata tra i due pianeti è stato osservato l’ultima volta nel 1623, e per poter vedere un evento simile bisognerà ...

repubblica : Brilla la stella di Natale: non succedeva da ottocento anni - caterinabalivo : Nel cielo di fine 2020 torna a brillare la 'Stella di Natale': non accadeva da 800 anni. Che meraviglia! Sperando… - HuffPostItalia : Nel cielo di fine 2020 torna a brillare la 'Stella di Natale': non accadeva da 800 anni - liberadidonna1 : RT @fattoquotidiano: Stella di Natale, il 21 dicembre la congiunzione di Giove e Saturno fa brillare “la luce che guidò i Magi” https://t.c… - lauracaschera : RT @fattoquotidiano: Stella di Natale, il 21 dicembre la congiunzione di Giove e Saturno fa brillare “la luce che guidò i Magi” https://t.c… -