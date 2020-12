Stefano Ansaldi, chi era il ginecologo ucciso a Milano: ha aiutato moltissime donne a diventare mamme (Di domenica 20 dicembre 2020) il ginecologo ucciso ieri sera a , in via Macchi, non solo era un grande medico ma anche un 'grande uomo'. È così che le sue pazienti ricordano 'il professorè, un professionista stimato, amato, una ... Leggi su leggo (Di domenica 20 dicembre 2020) ilieri sera a , in via Macchi, non solo era un grande medico ma anche un 'grande uomo'. È così che le sue pazienti ricordano 'il professorè, un professionista stimato, amato, una ...

Radio1Rai : ??#Milano. Brutale rapina finita in tragedia: è la pista dei carabinieri sull’omicidio di ieri, vicino la stazione.… - fanpage : Chi era Stefano Ansaldi, il medico ucciso con una coltellata alla gola a Milano. - CarlottaMarche7 : RT @blu_mirtillo: Milano. Pieno centro. Sgozzato come una bestia. - geokawa : RT @TerreImpervie: Noto che l'Ansa non ha ritenuto importante la notizia del ginecologo Stefano Ansaldi, sgozzato per rapina alla Stazione… - TV7Benevento : Chi era Stefano Ansaldi, il ginecologo beneventano ucciso ia Milano... -