Spostamenti a Natale tra Comuni: le regole del nuovo decreto. Domande e risposte (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 19 dicembre 2020 " Finalmente le regole per Natale e Capodanno sono arrivate. Anche se il decreto illustrato l'altra sera dal premier Conte in conferenza stampa ha lasciato non pochi dubbi ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 19 dicembre 2020 " Finalmente lepere Capodanno sono arrivate. Anche se ilillustrato l'altra sera dal premier Conte in conferenza stampa ha lasciato non pochi dubbi ...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - fattoquotidiano : Natale, Conte: “Non entriamo nelle case degli italiani, stabiliamo limiti agli spostamenti” - ilpost : Cosa dice la deroga per far visita ad amici o parenti durante le feste di Natale - fullrobyn : RT @fullrobyn: Sicuri? Natale e Capodanno con chi vuoi. Ok alle visite ad amici e parenti in tutta la regione - fullrobyn : Sicuri? Natale e Capodanno con chi vuoi. Ok alle visite ad amici e parenti in tutta la regione -