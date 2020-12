Spezia, Italiano: «Soddisfatto della prestazione, siamo carichi per il derby» (Di domenica 20 dicembre 2020) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter: queste le dichiarazioni del tecnico bianconero Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato al termine del match contro l’Inter. Le sue parole. «Sono Soddisfatto, mancavano tanti giocatori, indipendentemente da chi va in campo la squadra comunque risponde sempre bene. Contro una corazzata come l’Inter siamo riusciti ad uscire a testa alta da San Siro, come fatto contro il Milan. Abbiamo avuto le possibilità per fare di più, osare di più, ma prendiamo la prestazione che sicuramente ci aiuterà per il prosieguo del campionato». derby – «Cercheremo di concedere poco come fatto oggi e allo stesso tempo creare tanto. Viste buone prestazioni individuali e di squadra, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Vincenzo, tecnico dello, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter: queste le dichiarazioni del tecnico bianconero Vincenzo, tecnico dello, ha parlato al termine del match contro l’Inter. Le sue parole. «Sono, mancavano tanti giocatori, indipendentemente da chi va in campo la squadra comunque risponde sempre bene. Contro una corazzata come l’Interriusciti ad uscire a testa alta da San Siro, come fatto contro il Milan. Abbiamo avuto le possibilità per fare di più, osare di più, ma prendiamo lache sicuramente ci aiuterà per il prosieguo del campionato».– «Cercheremo di concedere poco come fatto oggi e allo stesso tempo creare tanto. Viste buone prestazioni individuali e di squadra, ...

