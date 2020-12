Spezia Calcio, parte la pianificazione per il futuro: poker di rinnovi in arrivo (Di domenica 20 dicembre 2020) Lo Spezia Calcio oggi affronterà l’Inter di Antonio Conte in una gara prestigiosa ma, almeno a bocce ferme, davvero proibitiva. I bianconeri sono chiamati al miracolo sportivo contro i nerazzurri con l’obiettivo di tentare di portare a casa almeno un punto che potrebbe essere fondamentale nella corsa salvezza. Nel mese di gennaio, oltretutto, si aprirà il Calciomercato di riparazione ed il direttore Mauro Meluso attende di capire quali colpi piazzare per migliorare la rosa di Vincenzo Italiano. La pianificazione del futuro, però, passa soprattutto nella riconferma delle attuali pedine: Matteo Ricci, Claudio Terzi, Paolo Bartolomei e Andrej Galabinov. Quattro trattative di rinnovo per lo Spezia Calcio Lavori in corso in casa Spezia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Looggi affronterà l’Inter di Antonio Conte in una gara prestigiosa ma, almeno a bocce ferme, davvero proibitiva. I bianconeri sono chiamati al miracolo sportivo contro i nerazzurri con l’obiettivo di tentare di portare a casa almeno un punto che potrebbe essere fondamentale nella corsa salvezza. Nel mese di gennaio, oltretutto, si aprirà ilmercato di riparazione ed il direttore Mauro Meluso attende di capire quali colpi piazzare per migliorare la rosa di Vincenzo Italiano. Ladel, però, passa soprattutto nella riconferma delle attuali pedine: Matteo Ricci, Claudio Terzi, Paolo Bartolomei e Andrej Galabinov. Quattro trattative di rinnovo per loLavori in corso in casa...

sportli26181512 : Inter, 4 mosse per andare in vetta: perché ora crede nel sorpasso: Inter, 4 mosse per andare in vetta: perché ora c… - Gazzetta_it : #Conte, 4 mosse per andare in vetta: perché ora crede nel sorpasso #InterSpezia - CORNERNEWS24 : #Calcio - Spezia: Italiano, con Inter dare più del solito Allenatore, se battagliamo qualche chance possiamo averla - ansacalciosport : Spezia: Italiano, con Inter dare più del solito. Allenatore, se battagliamo qualche chance possiamo averla | #ANSA - sportli26181512 : Diretta Inter-Spezia ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I nerazzurri di Antonio Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Calcio Serie A '20-'21: il match report di Inter-Spezia Spezia Calcio Sito Ufficiale Lazio, col Napoli riecco Acerbi. Inter, Hakimi e Young sulle fasce. Milan, più Brahim Diaz di Hauge

Saelemaekers nettamente favorito su Castillejo, Brahim Diaz su Hauge. inter-spezia (oggi, ore 15) Inter: sulle fasce possibile la novità Hakimi a destra, mentre a sinistra Young dovrebbe essere ...

Le probabili formazioni di Inter-Spezia: Vidal si riprende il centrocampo, con lui ecco Sensi

COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia torna nel prestigioso palcoscenico della Scala del Calcio contro l’Inter di Antonio Conte. Le probabili formazioni di Inter-Spezia: Vidal si riprende il centrocampo, ...

Saelemaekers nettamente favorito su Castillejo, Brahim Diaz su Hauge. inter-spezia (oggi, ore 15) Inter: sulle fasce possibile la novità Hakimi a destra, mentre a sinistra Young dovrebbe essere ...COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia torna nel prestigioso palcoscenico della Scala del Calcio contro l’Inter di Antonio Conte. Le probabili formazioni di Inter-Spezia: Vidal si riprende il centrocampo, ...