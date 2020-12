Spesa sospesa | da Coldiretti Puglia 18mila kg di pasta in regalo ai poveri

(Di domenica 20 dicembre 2020) BARI - Diciottomila chilogrammi di100 made in Italy, di alta qualità e a chilometri zero in dono dagli agricoltori di Campagna Amica ai più bisognosi nell'ambito dell'iniziativa la '...

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - Diciottomila chilogrammi di pasta 100 made in Italy, di alta qualità e a chilometri zero in dono dagli agricoltori di Campagna Amica ai più bisognosi nell’ambito dell’iniziativa la «spesa sospe ...Genova – Ultimata la consegna della prima tranche di buoni alimentari, in Comune si lavora a preparare la distribuzione dell’ultima tornata di ticket per la spesa alimentare, destinati alle famiglie i ...