Spagna, la più grande centrale elettrica solare di Maiorca è made in Italy (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuova commessa internazionale per Esi, azienda di Formello, alle porte di Roma, specializzata in energie rinnovabili. Dopo i due contratti annunciati di recente per la fornitura di impianti fotovoltaici in Africa, l’azienda – che da ottobre è quotata all’Aim Italia, nel paniere riservato alle Pmi dinamiche e competitive -, annuncia di avere completato, tramite la controllata spagnola Wsi Spain, la più grande centrale elettrica solare a Maiorca, nelle isole Baleari, che sviluppa una potenza di 22 MWp per un valore di circa 9 milioni di euro. “Siamo onorati – commenta Stefano Plocco, ad di ESI – di aver portato a compimento la realizzazione ed energizzazione dell’impianto fotovoltaico completo di sottostazione sull’isola di Maiorca. ESI, nonostante le oggettive difficoltà derivanti dalla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuova commessa internazionale per Esi, azienda di Formello, alle porte di Roma, specializzata in energie rinnovabili. Dopo i due contratti annunciati di recente per la fornitura di impianti fotovoltaici in Africa, l’azienda – che da ottobre è quotata all’Aim Italia, nel paniere riservato alle Pmi dinamiche e competitive -, annuncia di avere completato, tramite la controllata spagnola Wsi Spain, la più, nelle isole Baleari, che sviluppa una potenza di 22 MWp per un valore di circa 9 milioni di euro. “Siamo onorati – commenta Stefano Plocco, ad di ESI – di aver portato a compimento la realizzazione ed energizzazione dell’impianto fotovoltaico completo di sottostazione sull’isola di. ESI, nonostante le oggettive difficoltà derivanti dalla ...

lorepregliasco : Sull'età: può essere un fattore, ma gli over 65 sono il 23% della popolazione in Italia, il 21,5 in Germania, il 19… - luquito90_luca : @luigidimaio @MinisteroSalute Svegliaaaaaaaa ! Se è già in Australia , Olanda e Danimarca ( 2 fra gli HUB più grand… - fabiopi1000 : @erretti42 @MPenikas @IlConte50919IT @francotaratufo2 @ApriGli_Occhi @Europeo91785337 @isadoralarosa @NapolitanoIda… - StefaniaNonno : RT @CasaLettori: Il Real Alcazar è uno degli edifici più antichi al mondo e ancora oggi è utilizzato dal Re di Spagna! #MonumentiInUnaFot… - PaolaTacconi : RT @fabiopi1000: @MPenikas @IlConte50919IT @francotaratufo2 @ApriGli_Occhi @Europeo91785337 @isadoralarosa @NapolitanoIda @pasqual29578307… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna più Le 5 case più vincenti nella storia del Motomondiale - Motoblog Motoblog.it