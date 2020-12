Spadafora annuncia | “Stop a IVA e tasse per le società sportive”

Leggi su serieanews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Vncenzohato nuove misure fiscali per sostenere leprofessionistiche e dilettantistiche:ad IVA eper due mesi. Vincenzo, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle misure fiscali messe in atto per sovvenzionare e sostenere le, duramente colpite dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Numerosi sono, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.