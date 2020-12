Sondaggio emg – Agorà: Lega al 24,7%, Pd 20%, FdI 16,2%, M5S 13,7% (Di domenica 20 dicembre 2020) Silvio Berlusconi di Fi si mantiene sul 7%, mentre alle sue spalle il derby tra Matteo Renzi e Carlo Calenda vede in vantaggio il primo: Italia Viva è rilevata al 4,5% (+0,1) mentre Azione al 3,7% (+0,1) Leggi su firenzepost (Di domenica 20 dicembre 2020) Silvio Berlusconi di Fi si mantiene sul 7%, mentre alle sue spalle il derby tra Matteo Renzi e Carlo Calenda vede in vantaggio il primo: Italia Viva è rilevata al 4,5% (+0,1) mentre Azione al 3,7% (+0,1)

MILANO – Il sondaggio condotto da Emg per Agorà, la trasmissione in onda su Rai3 pubblica le intenzioni di voto degli italiani aggiornate al 17 dicembre. La Lega sarebbe di nuovo vicina al 25%, primo ...

