Soccorso automobilista rimasto bloccato sulla neve vicino Poffabbro

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti con due mezzi, per soccorrere un'automobilista bloccata dalla neve sulla Sp 63 che collega le frazioni di Poffabbro e Andreis.Sebbene la strada sia da tempo interrotta causa frana, la conducente, raggiunto il passo di Pala Barzana, si avventurava nella discesa verso Bosplans, aggirando la transenna posta a sbarramento della carreggiata. Dopo circa 1Km le condizioni del manto stradale si facevano proibitive a causa del ghiaccio ed essendo sprovvista di catene da neve, si trovava costretta a richiedere aiuto. Fortunatamente poco dopo passava di li un cacciatore a piedi che, capita la situazione, allertava i soccorsi tramite il NUE 112: per farlo doveva ridiscendere per circa 20 minuti di cammino fino a trovare rete cellulare.

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti con due mezzi, per soccorrere un’automobilista bloccata dalla neve sulla Sp 63 che collega le frazioni di Poffabbro e Andreis. Sebbene la strada sia da ...

Sbanda e finisce nel fossato lungo via Montello, automobilista trasportato all'ospedale di Conegliano in serie condizioni.Al volante della vettura, un'audi a4 nera, un uomo sulla quarantina che, per c ...

