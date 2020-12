Slot machine abusive a Napoli | 2 imprenditori denunciati

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri della stazione diBorgoloreto, insieme a personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno denunciato i 2 titolari di un attività commerciale di Via Alessandro Poerio, nel quartiere San Lorenzo. Secondo quanto accertato, all’interno del locale – poi sequestrato – erano state predisposte 3 postazioniper il gioco online, non collegate e registrate alla rete dell’AAMS Sequestrato anche un assegno bancario, 3050 euro in contante ritenuto provento illecito e documentazione contabile relativa alle scommesse effettuate tramite conto gioco a distanza. I dueora dovranno rispondere di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

