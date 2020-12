Sky: Milik al Milan solo a meno di 18 milioni. E’ una cifra troppo alta a 5 mesi dalla scadenza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel salotto Sky, dopo Lazio-Napoli, si è parlato anche del futuro di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riferisce Sky, c’è stato un incontro tra Giuntoli e Milik ma non si è arrivati ad un accordo che possa favorire l’addio del polacco al Napoli a gennaio. A parlare è Marco Demicheli. “Il Napoli continua a chiedere 18 milioni di euro e non ha ancora trovato le soluzioni legate ad alcune pendenze come ad esempio quella legata alla multa per il ristorante in Polonia a cui Milik aveva fatto la pubblicità”. Sul futuro in un’altra squadra, come il Milan: “Costa tanto Milik, e il Milan nonostante l’infortunio di Ibra ha altre priorità prima per la difesa. Milik ad una cifra più bassa potrebbe essere una possibilità, ma non a quella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel salotto Sky, dopo Lazio-Napoli, si è parlato anche del futuro di Arkadiusz. Secondo quanto riferisce Sky, c’è stato un incontro tra Giuntoli ema non si è arrivati ad un accordo che possa favorire l’addio del polacco al Napoli a gennaio. A parlare è Marco Demicheli. “Il Napoli continua a chiedere 18di euro e non ha ancora trovato le soluzioni legate ad alcune pendenze come ad esempio quella legata alla multa per il ristorante in Polonia a cuiaveva fatto la pubblicità”. Sul futuro in un’altra squadra, come il: “Costa tanto, e ilnonostante l’infortunio di Ibra ha altre priorità prima per la difesa.ad unapiù bassa potrebbe essere una possibilità, ma non a quella ...

