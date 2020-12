Sicilia: patto federativo Lega-Movimento per autonomia, Salvini 'pronti per governare' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - patto federativo in Sicilia tra Lega e Movimento per la Nuova autonomia. L'accordo è stato ufficializzato con l'obiettivo di mettere in campo progetti e idee per la crescita dell'isola. Tra i punti qualificanti lo sviluppo infrastrutturale partendo dal Ponte sullo Stretto, l'alta velocità Catania-Messina-Palermo, il completamento dell'anello autostradale e i colLegamenti interni ed esterni con un porto e un aeroporto hub. Lega e Movimento per la Nuova autonomia propongono anche una fiscalità di vantaggio decennale, lo sviluppo dell'agroalimentare Siciliano, investimenti sul turismo, vera autonomia basata su etica e responsabilità, meno burocrazia e lotta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) -intraper la Nuova. L'accordo è stato ufficializzato con l'obiettivo di mettere in campo progetti e idee per la crescita dell'isola. Tra i punti qualificanti lo sviluppo infrastrutturale partendo dal Ponte sullo Stretto, l'alta velocità Catania-Messina-Palermo, il completamento dell'anello autostradale e i colmenti interni ed esterni con un porto e un aeroporto hub.per la Nuovapropongono anche una fiscalità di vantaggio decennale, lo sviluppo dell'agroalimentareno, investimenti sul turismo, verabasata su etica e responsabilità, meno burocrazia e lotta ...

