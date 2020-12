Sicilia, l’ufficio scolastico: “Alunni contagiati sono in calo”. Sindacati: “Dati imprecisi, secondo i presidi la situazione è critica” (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ scontro sui Dati pubblicati dall’ufficio scolastico regionale della Sicilia sugli Alunni del primo ciclo positivi al Covid. Da una parte c’è l’assessore all’istruzione regionale Roberto Lagalla che vanta il lavoro fatto, dall’altra le organizzazioni sindacali che sono “perplesse” di fronte ai numeri forniti e raccontano un’altra storia. L’Usr della Sicilia è l’unico in Italia a fornire un quadro della situazione settimana per settimana. A livello nazionale è dal 15 ottobre che non si vede un solo numero in merito ai contagi nelle scuole. La fotografia fatta sull’isola è aggiornata al 16 dicembre scorso sulla base delle risposte trasmesse dal 96% delle scuole. Nell’infanzia su 98.134 Alunni sono risultati positivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ scontro suipubblicati dalregionale dellasuglidel primo ciclo positivi al Covid. Da una parte c’è l’assessore all’istruzione regionale Roberto Lagalla che vanta il lavoro fatto, dall’altra le organizzazioni sindacali che“perplesse” di fronte ai numeri forniti e raccontano un’altra storia. L’Usr dellaè l’unico in Italia a fornire un quadro dellasettimana per settimana. A livello nazionale è dal 15 ottobre che non si vede un solo numero in merito ai contagi nelle scuole. La fotografia fatta sull’isola è aggiornata al 16 dicembre scorso sulla base delle risposte trasmesse dal 96% delle scuole. Nell’infanzia su 98.134risultati positivi ...

