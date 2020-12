“Si sono contagiati al funerale”. Covid, nuovo focolaio: 12 positivi. “Stop veglie e cortei” (Di domenica 20 dicembre 2020) Collepasso, focolaio dopo la celebrazione dei funerali. La vicenda colpisce l’attenzione pubblica. Accade nel cuore del Salento, dopo che un’intera famiglia aveva celebrato il funerale del parente defunto. Dopo la notizia della positività al Covid della vedova, a catena, anche 12 contagiati tra i parenti. Non solo i figli, ma anche i fratelli e le cognate, per un totale di 12 contagiati Covid. Non poteva mancare l’appello del sindaco di Collepasso, Paolo Menozzi, nel cuore del Salento che osì ha parlato ai suoi concittadini: “Stop a cortei a piedi e cerimonie nell’abitazione del defunto”. Scattano le restrizioni per cercare di arginare la diffusione del virus nella comunità.



