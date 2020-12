Si barrica in casa dopo una lite con la madre: accorrono i carabinieri (Di domenica 20 dicembre 2020) Un uomo di 42 anni, attorno alle 10.30 di domenica 20 dicembre, si è barricato in casa dopo una lite con la madre. È successo in una palazzina in via Divisione Julia, a Cervignano. Sul posto ci sono i carabinieri, la Croce verde Basso Friuli e il sindaco, Gianluigi Savino. Le forze dell’ordine stanno cercando di convincere il quarantaduenne ad uscire di casa. Leggi su udine20 (Di domenica 20 dicembre 2020) Un uomo di 42 anni, attorno alle 10.30 di domenica 20 dicembre, si èto inunacon la. È successo in una palazzina in via Divisione Julia, a Cervignano. Sul posto ci sono i, la Croce verde Basso Friuli e il sindaco, Gianluigi Savino. Le forze dell’ordine stanno cercando di convincere il quarantaduenne ad uscire di

