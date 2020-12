Serie C , girone C: il Bari asfalta l’Avellino, Catania corsaro a Potenza. La Turris ferma la Ternana. Risultati e classifica (Di domenica 20 dicembre 2020) Nel primo pomeriggio si sono disputate cinque gare valida per la 16a giornata del girone C di Serie C.Il Palermo non riesce a scardinare la difesa della Vibonese, a Vibo Valentia la sfida tra i rosanero e i calabresi termina 0-0. Larga vittoria ottenuta dal Bari che ha asfaltato senza mezzi termini l'Avellino con un secco 4-1 firmato da una doppietta di Antenucci e dalle reti di Marras e Celiento; mezzo passo falso per la Ternana che impatta 2-2 in casa contro la Turris. Vittorie esterne per Catania e Monopoli che superano rispettivamente Potenza e Paganese.RisultatiCatanzaro-Juve Stabia 2-2 (giocata sabato)Teramo-Cavese 1-1 (giocata sabato)Bari-Avellino 4-1Paganese-Monopoli ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Nel primo pomeriggio si sono disputate cinque gare valida per la 16a giornata delC diC.Il Palermo non riesce a scardinare la difesa della Vibonese, a Vibo Valentia la sfida tra i rosanero e i calabresi termina 0-0. Larga vittoria ottenuta dalche hato senza mezzi termini l'Avellino con un secco 4-1 firmato da una doppietta di Antenucci e dalle reti di Marras e Celiento; mezzo passo falso per lache impatta 2-2 in casa contro la. Vittorie esterne pere Monopoli che superano rispettivamentee Paganese.Catanzaro-Juve Stabia 2-2 (giocata sabato)Teramo-Cavese 1-1 (giocata sabato)-Avellino 4-1Paganese-Monopoli ...

Il Muravera espugna il Giraud di Torre Annunziata. Savoia – Muravera 0-2 50' Finita. 38' il Savoia cerca di spingersi in avanti. 32' gioco fermo, calciatore del Muravera infortunatosi durante uno scon ...

V. Francavilla-Bisceglie, le formazioni ufficiali: Zenuni torna dal 1'

Sono giunte le formazioni ufficiali di Virtus Francavilla-Bisceglie, match valido per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Fischio d'inizio alle 17:30 allo stadio "Giovanni Paolo II" di ...

