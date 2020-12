Serie C, Casertana-Viterbese: campani costretti a giocare in 9 causa covid. Una partita farsa (Di domenica 20 dicembre 2020) ... quando la Casertana - ancora mercoledì 16 dicembre - aveva chiesto il rinvio della partita , con rifiuto però del club laziale come riportato dalla Gazzetta dello Sport . Ma perché si è giocato in ... Leggi su eurosport (Di domenica 20 dicembre 2020) ... quando la- ancora mercoledì 16 dicembre - aveva chiesto il rinvio della, con rifiuto però del club laziale come riportato dalla Gazzetta dello Sport . Ma perché si è giocato in ...

repubblica : Serie C, la Casertana ha solo nove giocatori: la Asl allo stadio per fare i tamponi, ma si gioca - Vdruz : Serie C: Casertana in campo con solo nove giocatori ma la partita si “deve” giocare - repubblica : Serie C, Casertana con 15 positivi al Covid e solo 9 giocatori disponibili: Asl allo stadio per i tamponi, ma si gi… - Vdruz : Serie C: Casertana in campo con solo nove giocatori ma la partita si “deve” giocare - sportface2016 : #SerieC, #CasertanaViterbese finisce tra gli insulti: 'Uomo di mer***' -