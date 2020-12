Serie C 16a giornata | i risultati delle gare delle 17 30

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Si sono da poco concluse le17.30 inC. Come sempre non sono mancati i gol e le sorprese, dunque andiamo a vedere igirone per girone.C, i17.30 Girone A L’unica partita17.30 del girone A è stata quella disputata tra Pontedera e Juventus U23. Ad imporsi sono stati i padroni di casa per 2-1 grazie alle reti di Catanese e Piana. In mezzo c’è stata la marcatura di Brighenti, che al 67? aveva regalato il momentaneo pareggio alla squadra bianconera. Pontedera-Juventus 2-1 (42? Catanese, 67? Brighenti, 87? Piana) Girone B Sono state due invece ledisputate alle 17.30 nel girone B diC. Non ...