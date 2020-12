Serie B | il Pisa di D’Angelo è rinato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Nell’ultimo turno di campionato al Via del Mare, ilha affrontato e battuto la corazzata Lecce con un rotondo 0-3. I toscani confermano il loro ottimo periodo di forma, dato che a questo punto nelle ultime 4 giornate sono arrivate 3 vittorie e 1 pareggio. Si riapre lo scenario playoff? Dalle ceneri alla rinascita Probabilmente, quello delè uno dei casi più sorprendenti di quanto sia importante l’aspetto psicologico nel calcio. Nelle prime 7 giornate, i nerazzurri avevano totalizzato solo 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte. Successivamente sono arrivate due sconfitte consecutive molto pesanti contro Spal e Cittadella. In entrambe queste disfatte, la squadra diè uscita con 4 gol subiti, rendendo illa peggior difesa del campionato al quart’ultimo posto in ...