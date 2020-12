Serie B, 4 giocatori squalificati per il prossimo turno (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo per la prossima giornata di Serie B. Questo l’elenco completo. Una giornata: Diaw (Pordenone), Liotti (Reggina), Renzetti (Chievo), Scaglia (Monza). L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono quattro idal giudice sportivo per la prossima giornata diB. Questo l’elenco completo. Una giornata: Diaw (Pordenone), Liotti (Reggina), Renzetti (Chievo), Scaglia (Monza). L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gargiulo, l'uomo del momento, regolarmente titolare in mezzo al campo dove ci sarà Pavan al posto di Manuel Iori. Intanto arriva un Cittadella, incerottato per via delle positività al Covid riscontrar ...

In Serie A ci sono almeno 6 casi bollenti ... JURIC - Da una stagione all'altra il Verona ha cambiato tanto. Tantissimo. Via i giocatori chiave, dentro nuove scommesse. Juric non è contentissimo delle ...

