Serie A, sconfitta fatale: esonero in arrivo per il tecnico (Di domenica 20 dicembre 2020) Serie A, nuovo esonero in arrivo per un tecnico. Reduce da un risultato amaro, l'allenatore non mangerà il famoso panettone come si suol dire. Marco Giampaolo ora va davvero dritto verso l'esonero: lo scenario sembra ormai ineluttabile per il tecnico abruzzese. Sprecate anche le ultimissime chance messe a disposizione dal Urbano Cairo, ora si prospetta L'articolo proviene da Inews.it.

