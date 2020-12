Serie A | le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ecco le scelte di Inzaghi e Gattuso per il big match traprevisto per le 20:45.LEDI(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayok;, Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. Allenatore: Gattusocaption id="attachment 1050783" align="alignnone" width="1024" Caicedo Inzaghi, getty/caption ITA Sport Press.

Ecco dunque le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.