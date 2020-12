Serie A, l'Atalanta asfalta la Roma in rimonta: sorpresa-Ilicic, poker anche senza il Papu (Di domenica 20 dicembre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta funziona anche senza Gomez e soprattutto grazie all'innesto nella ripresa del ritrovato Ilicic. La squadra di Gasperini batte 4-1 la Roma in rimonta nel penultimo match della tredicesima giornata di Serie A. Lo fa con i gol nella ripresa di Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic, in risposta all'iniziale vantaggio di Dzeko. La formazione giallorossa scende infatti in campo col piede giusto. E dopo tre minuti è già in vantaggio: Mkhitaryan si muove sulla fascia e crossa in area per Dzeko che evita Romero e col mancino batte Gollini. Si tratta della 83esima rete in Serie A per l'attaccante bosniaco che eguaglia Montella per numero di gol in giallorosso in campionato. Al 9? c'è spazio per una seconda clamorosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – L'funzionaGomez e soprattutto grazie all'innesto nella ripresa del ritrovato. La squadra di Gasperini batte 4-1 lainnel penultimo match della tredicesima giornata diA. Lo fa con i gol nella ripresa di Zapata, Gosens, Muriel e, in risposta all'iniziale vantaggio di Dzeko. La formazione giallorossa scende infatti in campo col piede giusto. E dopo tre minuti è già in vantaggio: Mkhitaryan si muove sulla fascia e crossa in area per Dzeko che evita Romero e col mancino batte Gollini. Si tratta della 83esima rete inA per l'attaccante bosniaco che eguaglia Montella per numero di gol in giallorosso in campionato. Al 9? c'è spazio per una seconda clamorosa ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - CorSport : #PapuGomez e #Gasperini, la rottura e il retroscena sulle scuse ?? - Pino__Merola : Atalanta-Roma 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - sportli26181512 : #Roma, rabbia Fonseca: 'Secondo tempo giocato come dei bambini!': Le parole del tecnico giallorosso al termine del… -