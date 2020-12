Serie A, Correa salta Lazio-Napoli (Di domenica 20 dicembre 2020) Joaquin Correa ha accusato un problema al polpaccio nelle ore antecedenti Lazio-Napoli e per questo si accomoderà in tribuna. Al suo posto, ad affiancare Immobile, spazio per Caicedo. Il posticipo della tredicesima giornata perde quindi uno dei suoi protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Joaquinha accusato un problema al polpaccio nelle ore antecedentie per questo si accomoderà in tribuna. Al suo posto, ad affiancare Immobile, spazio per Caicedo. Il posticipo della tredicesima giornata perde quindi uno dei suoi protagonisti. SportFace.

