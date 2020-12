Serie A, c’è Inter-Spezia: le formazioni ufficiali (Di domenica 20 dicembre 2020) Le formazioni ufficiali di Inter-Spezia, match della tredicesima giornata della Serie A Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Inter e Spezia nella tredicesima giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Vincenzo Italiano, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Spezia, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Ledi, match della tredicesima giornata dellaA Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in camponella tredicesima giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Vincenzo Italiano, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 ...

