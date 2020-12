Sergio Castellitto a Domenica In: “Natale in casa Cupiello è il capolavoro per eccellenza” (Di domenica 20 dicembre 2020) Martedì 22 dicembre 2020 in prima serata su Rai 1 saremo tutti incollati alla tv per seguire Natale in casa Cupiello e a Domenica In oggi Sergio Castellitto mostra la sua emozione ma anche l’ovvia consapevolezza di non potere fare nessun paragone con Eduardo De Filippo. Non c’è nemmeno bisogno di dirlo e l’artista che sarà protagonista nel ruolo di Luca Cupiello lo sa benissimo. Castellitto entra nello studio di Domenica In con il presepe che ha imparato ad amare di nuovo grazie a Natale in casa Cupiello. Ci racconta di Luca Cupiello: “E’ un personaggio di cui oggi sentiamo la mancanza perché sentiamo la mancanza dell’innocenza, di un uomo adulto, il più vecchio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 dicembre 2020) Martedì 22 dicembre 2020 in prima serata su Rai 1 saremo tutti incollati alla tv per seguireine aIn oggimostra la sua emozione ma anche l’ovvia consapevolezza di non potere fare nessun paragone con Eduardo De Filippo. Non c’è nemmeno bisogno di dirlo e l’artista che sarà protagonista nel ruolo di Lucalo sa benissimo.entra nello studio diIn con il presepe che ha imparato ad amare di nuovo grazie ain. Ci racconta di Luca: “E’ un personaggio di cui oggi sentiamo la mancanza perché sentiamo la mancanza dell’innocenza, di un uomo adulto, il più vecchio di ...

