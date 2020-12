Senza politica estera nessuna verità per Giulio Regeni

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) L’assassinio digrida voglia die di giustizia, ma l’idea di farne solo una questione die di giustizia è parziale, fuorviante e ipocrita. Perché è una spy story in piena regola. Per i preparativi che l’hanno resa possibile, per la quantità di depistaggi con cui è stata coperta, per il coinvolgimento diretto del governo egiziano, per l’ampiezza degli interessi economici e politici in gioco, e per gli effetti che ha avuto nelle relazioni diplomatiche dell’Italia. L’indagine della procura di Roma non fa che confermare, quattro anni dopo, quanto era già noto a pochi giorni dalla morte del giovane ricercatore:non era un agente segreto, ma fu mandato allo sbaraglio, contro la sua stessa volontà, da una docente dell’Università di Cambridge, vicina all’organizzazione ...