(Di domenica 20 dicembre 2020) Il proibizionismo dellasta volgendo al termine in diverse parti del mondo. E milioni di persone possono finalmente usare legalmente questa pianta come medicina sicura ed efficace. Esistono piante diche hanno effetti psicotropi mentre altre varietà sono selezionate in modo da ottenere piante ricche di rami e fibra. Con bassi valori di THC.

MoliPietro : Semi di cannabis: sviluppare ibridi per uso terapeutico - NealaAntinori : RT @carlogubi: Scaricate e leggete “Semi di ribellione”, il racconto a fumetti antiproibizionista con la storia di “Lapiantiamo”, il “Canna… - nonsonpago1 : RT @carlogubi: Scaricate e leggete “Semi di ribellione”, il racconto a fumetti antiproibizionista con la storia di “Lapiantiamo”, il “Canna… - carlogubi : Scaricate e leggete “Semi di ribellione”, il racconto a fumetti antiproibizionista con la storia di “Lapiantiamo”,… - artaud74 : RT @newsmarijuanait: Meno male che esistono questi eroi che ci rendono la vita meno pericolosa.Una modica quantità di sostanza semi-solida… -

Ultime Notizie dalla rete : Semi cannabis

castelloincantato.it

diversi semi di cannabis indica, e alcune piantine già sviluppate, nonché di un vero e proprio kit per la coltivazione della marijuana. Per il giovane, un insospettabile artigiano, alla denuncia per ...I Carabinieri di Sedini erano intervenuti in una palazzina del centro del paese per accertare la segnalazione di Abbanoa secondo la quale in quel sito alcune famiglie si erano allacciate alla rete ...