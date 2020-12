Scuola | l’annuncio della Ministra Azzolina | c’è la data

Leggi su howtodofor

(Di domenica 20 dicembre 2020) Mentre gli italiani iniziano a digerire le nuove misure restrittive messe in campo per il periodo di Natale, si guarda avanti. E a farlo sono soprattutto gli studenti dei licei, istituti tecnici e professionali, che finalmente vedono avvicinarsi ladel rientro in classe. "Il Governo è unito sul riaprire lail 7 gennaio", ha detto ladell'Istruzione, Lucia, a Mezz'ora in più su Rai 3. La titolare di viale Trastevere è certa che la proiezione sia realistica e che sarà possibile riaprire in sicurezza, anche perché la chiusura era stata determinata "dall'aumento dei contagi, che ha scatenato la paura". Ora però, la cosa più importante è riaprire prima possibile, anche se molti suggeriscono di aspettare almeno fino a lunedì 11: "Non possiamo perdere nemmeno un'ora, non importa se il 7 ...