Sciame sismico nell'area flegrea: boati avvertiti dalla popolazione (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Uno Sciame sismico si è abbattuto nella notte sull'area flegrea. Dopo le scosse di magnitudo 2,7, registrate delle ore 22,54, l'Osservatorio Vesuviano ha monitorato anche un altro evento sismico di magnitudo 2,3 nell'area dell'Accademia Aeronautica, verificatosi alle 4,13 di questa mattina, alla profondità di 1,7 km. "Alcuni eventi – ha spiegato il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia – potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro. Con comunicato inviato alle ore 7:23, l'Osservatorio Vesuviano ha comunicato la conclusione dello Sciame sismico. L'amministrazione sottolinea alla cittadinanza il divieto di avvicinarsi all'area di ...

