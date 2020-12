Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, startlist Team-Sprint Dresda 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Lo sci di fondo oggi, domenica 20 dicembre, vedrà chiudersi la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: a Dresda si concluderà la terza fatica della stagione dopo il consueto minitour inaugurale andato in scena a fine novembre in quel di Ruka, in Finlandia, e la due giorni di gare tenutasi a Davos, in Svizzera. LA DIRETTA DELLE Team-Sprint DALLE ORE 10.45 (20 DICEMBRE) Si terminerà oggi, domenica 20, con la Team Sprint tl femminile e maschile, che vedrà alle ore 10.45 le semifinali ed alle 12.45 le finali. Saranno ancora assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, nuova ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Al via tra le donne la formazione con Greta Laurent e Lucia Scardoni, e tra gli uomini le ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Lo sci di, domenica 20 dicembre, vedrà chiudersi la terza tappa della Coppa del Mondo-2021 in Germania: asi concluderà la terza fatica della stagione dopo il consueto minitour inaugurale andato in scena a fine novembre in quel di Ruka, in Finlandia, e la due giorni di gare tenutasi a Davos, in Svizzera. LA DIRETTA DELLEDALLE ORE 10.45 (20 DICEMBRE) Si terminerà, domenica 20, con latl femminile e maschile, che vedrà alle ore 10.45 le semifinali ed alle 12.45 le finali. Saranno ancora assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, nuova ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Al via tra le donne la formazione con Greta Laurent e Lucia Scardoni, e tra gli uomini le ...

