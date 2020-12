Sci Alpino, Riccardo Tonetti: “Sono molto contento. Ho sentito le giuste sensazioni” (Di domenica 20 dicembre 2020) Riccardo Tonetti è stato l’unico italiano a qualificarsi alla seconda manche del gigante dell’Alta Badia. L’azzurro, dopo il 23° posto della prima manche, è riuscito a risalire fino all’11ma piazza ad un passo dalla top-10. Un risultato importante per il 31enne nativo di Bolzano alla ricerca delle giuste sensazioni dopo un inizio di stagione non proprio esaltante. “Buona la prima manche dove ho sentito le sensazioni giuste e gli appoggi giusti. Ho cercato di spingere forte nella seconda e ho fatto tante curve buone. Ho fatto fatica all’inizio. Forse con un po’ di impazienza volevo partire subito bene ma le cose non venivano come volevo, ho dovuto pazientare un po’ più del previsto. Anche in velocità speravo un po’ meglio nel superG. Prima di oggi non avevo tante ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020)è stato l’unico italiano a qualificarsi alla seconda manche del gigante dell’Alta Badia. L’azzurro, dopo il 23° posto della prima manche, è riuscito a risalire fino all’11ma piazza ad un passo dalla top-10. Un risultato importante per il 31enne nativo di Bolzano alla ricerca delledopo un inizio di stagione non proprio esaltante. “Buona la prima manche dove holee gli appoggi giusti. Ho cercato di spingere forte nella seconda e ho fatto tante curve buone. Ho fatto fatica all’inizio. Forse con un po’ di impazienza volevo partire subito bene ma le cose non venivano come volevo, ho dovuto pazientare un po’ più del previsto. Anche in velocità speravo un po’ meglio nel superG. Prima di oggi non avevo tante ...

