Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali, gigante Alta Badia e superG Val d’Isere (Di domenica 20 dicembre 2020) oggi domenica 20 dicembre ci aspetta una ricchissima abbuffata di sci alpino. Il weekend pre-natalizio si conclude nel miglior modo possibile e ci sarà davvero da divertirsi con due gare assolutamente da non perdere. La velocità sarà ancora protagonista con il superG femminile in Val d’Isere, mentre gli uomini si daranno battaglia nel classicissimo gigante dell’Alta Badia sulla mitica Gran Risa. LA DIRETTA LIVE DEL gigante MASCHILE DALLE ORE 10.00 (20 DICEMBRE) LA DIRETTA LIVE DEL SUPER-G FEMMINILE DALLE ORE 11.00 (20 DICEMBRE) Show assicurato tra la Francia e l’Italia, la neve è assoluta protagonista e gli sciatori sono pronti a farci divertire. Si incomincerà alle ore 10.00 con la prima manche del gigante, si proseguirà alle ore ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020)domenica 20 dicembre ci aspetta una ricchissima abbuffata di sci. Il weekend pre-natalizio si conclude nel miglior modo possibile e ci sarà davvero da divertirsi con due gare assolutamente da non perdere. La velocità sarà ancora protagonista con ilfemminile in Val, mentre gli uomini si daranno battaglia nel classicissimodell’sulla mitica Gran Risa. LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DALLE ORE 10.00 (20 DICEMBRE) LA DIRETTA LIVE DEL SUPER-G FEMMINILE DALLE ORE 11.00 (20 DICEMBRE) Show assicurato tra la Francia e l’Italia, la neve è assoluta protagonista e gli sciatori sono pronti a farci divertire. Si incomincerà alle ore 10.00 con la prima manche del, si proseguirà alle ore ...

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia in DIRETTA: De Aliprandini mina vagante sulla Gran Risa. Debutta Franzoni -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia all’arrembaggio Marta Bassino per l’impresa - #alpino… - OA_Sport : Sci alpino, il gigante dell’Alta Badia: Odermatt favorito, Kristoffersen e Pinturault per il riscatto, De Aliprandi… - OA_Sport : Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali, gigante Alta Badia e superG Val d’Isere -