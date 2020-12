Sci alpino | le pagelle di oggi | Pinturault e McGrath pennellano sulla Gran Risa | Brignone e Bassino brillano in superG

(Di domenica 20 dicembre 2020) La domenica della Coppa del Mondo di sci2020-2021 ci consegna il successo di Ester Ledecka neldella Val d’Isere, quindi quello di Alexisnel gigante dell’Alta Badia. A lato di queste vittorie si sono vissute prestazioni interessanti. Andiamo, quindi, a consegnare ledella giornata. LEDIDELLA COPPA DEL MONDO DI SCI2020-2021IGANTE VAL D’ISERE ESTER LEDECKA 10: quando c’è da far valere la propria velocità, la ceca c’è, eccome.vince di un soffio il, e torna alla ribalta dopo qualche gara di anonimato. Riuscire a piegare il parterre delle rivali nel settore non è semplice e lei ci riesce con pieno merito con una gara impeccabile, anche nel ...

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - OA_Sport : #scialpino Pinturault e McGrath maestri sulla Gran Risa, Brignone e Bassino brillano in superG - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: SuperG Val d'Isère: colpo Ledecka , Brignone 3ª e Bassino 4ª - Gazzetta_it : SuperG Val d'Isère: colpo Ledecka , Brignone 3ª e Bassino 4ª - azzurro_di_sci : RT @Eurosport_IT: Ester Ledecká vince il SuperG della Val d'Isère ma quanta Italia nelle prime 10 ???????? Federica Brignone si prende la terz… -

Riccardo Tonetti ha rilasciato significative dichiarazioni ai microfoni della Rai, nel post-gara dello slalom gigante maschile di Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino ...Ledecka conquista così il suo secondo successo in Coppa del Mondo dopo la discesa del 2019 a Lake Louise, confermandosi ai vertici sia nello sci alpino che nello snowboard. In casa Italia festeggia il ...