Sci alpino, in Val d’Isere si chiude con il superG, Goggia, Bassino e Brignone vogliono la vittoria! (Di domenica 20 dicembre 2020) Siamo ai nastri di partenza della terza giornata di gare sulla Oreiller-Killy e, dopo due discese, oggi tocca al superGigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Non sappiamo sin da ora come andrà a finire, ovviamente, essendo sprovvisti della sfera di cristallo (non quella che si dà al vincitore della classifica generale) ma possiamo già dire una cosa: la gara sarà impreziosita dalla nuova sfida tra la nostra Sofia Goggia e la svizzera Corinne Suter. Discesa numero 1: prima Suter, seconda Goggia. Discesa numero 2: prima Goggia, seconda Suter. Un duello ad altissimo livello tra due grandi campionesse, che scriverà il terzo capitolo quest’oggi in discesa. Sia ben chiaro, bergamasca ed elvetica non avranno vita facile, sia perchè le rivali non ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Siamo ai nastri di partenza della terza giornata di gare sulla Oreiller-Killy e, dopo due discese, oggi tocca aligante della Val, valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Non sappiamo sin da ora come andrà a finire, ovviamente, essendo sprovvisti della sfera di cristallo (non quella che si dà al vincitore della classifica generale) ma possiamo già dire una cosa: la gara sarà impreziosita dalla nuova sfida tra la nostra Sofiae la svizzera Corinne Suter. Discesa numero 1: prima Suter, seconda. Discesa numero 2: prima, seconda Suter. Un duello ad altissimo livello tra due grandi campionesse, che scriverà il terzo capitolo quest’oggi in discesa. Sia ben chiaro, bergamasca ed elvetica non avranno vita facile, sia perchè le rivali non ...

